Схудла спокуслива Rihanna показала стрункі ноги

Співачку Rihanna засипали компліментами. А вся справа у тому, що виглядає зараз зірка просто приголомшливо.

Американська співачка Rihanna показала результат значного схуднення.

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Зірка опублікувала вражаючі фото в Інстаграмі. Користувачі зробили співачці купу компліментів і поставили її фотографіям майже 10 млн лайків!

Артистка обрала плаття з принтом у вигляді смужок зебри з оборками на ліфі і спідниці. До нього вона одягла темні колготки і босоніжки на високій шпильці. Співачка вирішила поекспериментувати з принтами і зробила те, що зазвичай повторювати не рекомендують: вона додала невеликий клатч леопардового забарвлення.

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