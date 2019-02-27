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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Схудла спокуслива Rihanna показала стрункі ноги

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Артистка обрала плаття з цікавим принтом - фото 1
Артистка обрала плаття з цікавим принтом / Dancing Astronaut

Співачку Rihanna засипали компліментами. А вся справа у тому, що виглядає зараз зірка просто приголомшливо.

Американська співачка Rihanna показала результат значного схуднення.

І ще: Rihanna показала апетитні форми у власній рекламі (18+)

Зірка опублікувала вражаючі фото в Інстаграмі. Користувачі зробили співачці купу компліментів і поставили її фотографіям майже 10 млн лайків!

Артистка обрала плаття з принтом у вигляді смужок зебри з оборками на ліфі і спідниці. До нього вона одягла темні колготки і босоніжки на високій шпильці. Співачка вирішила поекспериментувати з принтами і зробила те, що зазвичай повторювати не рекомендують: вона додала невеликий клатч леопардового забарвлення.

Схудла спокуслива Rihanna показала стрункі ноги - фото 310334

Схудла спокуслива Rihanna показала стрункі ноги - фото 310335

Схудла спокуслива Rihanna показала стрункі ноги - фото 310336

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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