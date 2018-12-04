Rihanna показала апетитні форми у власній рекламі (18+)

Відома співачка Rihanna опинилась у центрі уваги через звабливе фото у білизні з власної лінійки. Тут спекотно!

30-річна барбадоська співачка Rihanna займається не лише своєю музичною кар'єрою, а й зйомками у кіно та випуском власної лінійки косметики та спідньої білизни для красунь під назвою SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

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Тому не дивно, що дівчина періодично нагадує про свої проекти на персональному профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 66 мільйонів підписників.

Нещодавно Рі поділилась кадром у білизні, на якому помітні не лише апетитні форми зірки, а й її стрункі довгі ноги. Що й казати, фанати залишились у захваті!

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