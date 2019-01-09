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Схудла Rihanna оголилася перед камерою (18+)

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Rihanna підкреслила всі свої переваги - фото 1
Rihanna підкреслила всі свої переваги / instagram

30-річна американська співачка Rihanna вразила яскравим образом і чудовою фігурою.

Нова колекція від Rihanna, що отримала назву Savage x Fenty's Valentine – друга для співачки за кілька останніх місяців. Раніше вона випустила колекцію, присвячену Різдву і Новому року.

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Треба визнати, що Rihanna в яскраво-рожевій білизні, що підкреслює всі переваги співачки, виглядає просто приголомшливо. Віддаючи данину темі Дня святого Валентина, співачка одягла для фотосесії і відповідні аксесуари: червоні оксамитові рукавички до ліктя і оригінальний головний убір.

Відзначається, що фанатам співачки, які вирішили придбати таку білизну, не доведеться витрачати багато грошей: так комплект буде коштувати від 20 до 68 доларів.

Схудла Rihanna оголилася перед камерою (18+) - фото 299879
Схудла Rihanna оголилася перед камерою (18+)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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