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Схудла Rihanna у золоті знялася в спокусливій рекламі

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Співачка позує в золотій міні-сукні - фото 1
Співачка позує в золотій міні-сукні / RabStol.net

Співачка Rihanna прорекламувала золотий хайлайтер власного бренду за допомогою свого тіла. Варто зазначити, що виглядає зірка приголомшливо.

Відома співачка Ріанна знялася в рекламі косметики власного бренду. Зірка в "золотому" образі рекламує хайлайтер для тіла. Фото і відео реклами з'явилися на офіційному сайті співачки і в її Інстаграмі.

І ще: Гаряча Rihanna показала стрункі ноги

Співачка позує в золотій міні-сукні з глибоким декольте і розрізом. Все тіло зірки вкрите хайлайтером і сяє золотим блиском. У ролику також знімаються інші дівчата. За кілька годин відео зібрало більше півтора мільйона переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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