У шкірі та на спорткарі: Rihanna похизувалась формами

Відома барбадоська співачка Rihanna нагадала шанувальникам про свій косметичний бренд та показала, що красива жінка не обов'язково має підпадати під модельні параметри.

30-річна Rihanna змусила пресу та прихильників змиритись з її апетитними формами, на яких щоразу намагається акцентувати незвичайними образами. До того ж, красуня розбурхує публіку не лише на світських заходів та промо, а й у своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад млн підписників. І це не дивно, адже Рі, хоч і не надто активний користувач, але завжди має чим здивувати фанатів.

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Нещодавно співачка поділилась ефектним знімком у шкіряних рожевих штанах з коротким топом та на рожевому екзотичному авто, підкресливши не лише свою фігуру, а й нову косметики свого бренду. Чекаємо нових фото!

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