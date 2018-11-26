Rihanna топлес показала апетитні форми

Популярна співачка Rihanna вразила фанатів звабливими фото у рекламі білизни.

30-річна барбадоська поп-зірка Rihanna встигає не лише займатись зйомками у кіно та музикою, а й модними проектами. Нещодавно красуня презентувала власну лінійку білизни SAVAGE X FENTY, а тепер періодично ділиться спокусливим фото у ній. Цього разу Рі опублікувала свіжий знімок топлес на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів підписників. Тут спекотно!

І ще: Схудла Rihanna оголилася перед камерою

Читайте також: У мережу злили повністю оголені фото Rihanna