Forbes назвав найбільш високооплачуваних співачок 2018 року

Експерти журналу Forbes опублікували рейтинг найбільш високооплачуваних співачок у світі в 2018 році. Дізнайтеся, які зірки потрапили в список!

Найбільш високооплачуваною виконавицею стала Кеті Перрі – американська співачка. За оцінками журналу Forbes, з червня 2017 по червень 2018 року вона заробила 83 мільйона доларів. Більшу частину доходу їй принесли збори від концертів, 20 мільйонів вона заробила за участь у журі телешоу "Американський ідол".

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На другому місці рейтингу – співачка Тейлор Свіфт, її заробіток за рік експерти оцінили у суму 80 мільйонів доларів. На третьому місці – співачка Beyonce, яка заробила 60 мільйонів доларів за 12 місяців.

У першу п'ятірку також потрапили співачки Pink (її дохід 52 мільйона доларів) і епатажна Lady Gaga (50 мільйонів доларів).

На шостому місці Дженніфер Лопес (47 мільйонів ​​доларів), на сьомому – Rihanna (37,5 мільйонів доларів), восьме місце дісталося Хелені Фішер (32 мільйона доларів), дев'яте – Селін Діон (31 мільйон доларів). Замикає десятку співачка Брітні Спірс (30 мільйонів доларів).

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