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Коронавірус Карантин

Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею

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Rihanna - фото 1
Rihanna / promiflash

Пандемія коронавірусу не завадила 32-річній співачці Ріанні запустити ще один бренд. Днями дизайнер заявила, що буде випускати гендерно-нейтральну косметику Fenty Skin.

Презентація відбулася у віртуальному форматі. Ріанна і амбасадор нової марки, б'юті-блогер Шон Гарет, представили засоби під час прямого ефіру в Інстаграмі. Але від обов'язкової для таких заходів фотосесії на фоні пресвола, Ріанна теж не стала відмовлятися.

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Кадрами зі зйомки вона поділилася в соцмережах. Проблем з вибором наряду у зірки теж не було: звичайно, Ріанна віддала перевагу шкіряному платтю з розрізом від свого люксового бренду Fenty і доповнила його босоніжками, створеними в колаборації з дизайнером Аміною Муаді.

Співачка також відверто розповіла, що і сама мала проблеми зі шкірою, і закликала своїх прихильників не комплексувати і не думати, що у знаменитостей завжди ідеальний зовнішній вигляд.

Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею - фото 418984

Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею - фото 418985

Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею - фото 418986

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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