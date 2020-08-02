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Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)

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Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Крістіна Дрім, – розкута зірка Instagram, яка заводить свою багатотисячну армію шанувальників спокусливими кадрами.

Витончена фігура, розкішний бюст і просто приголомшлива краса – це все, що тобі варто знати про Кріс. Довгоногі моделі завжди нарозхват. А якщо вони ще й пишногруді, – їм зовсім немає ціни. Ну а коли таке поєднання зустрічається в одній дівчині – виходить образ Крістіни Дрім.

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Про неї мало що відомо – тільки те, що у панянки шикарні ноги, розкішні груди і дуже виразний погляд. Відповідно, і серед фотографів вона популярна. До речі, у Кріс дуже ефектні знімки на заході сонця – справжня "золота" дівчина.

Загалом, Крістіна – чудова і яскрава з усіх боків особистість. І ми підготували для тебе добірку найпікантніших знімків з нашою сьогоднішньою героїнею. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418736

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418737

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418738

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418739

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418740

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418741

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418742

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418743

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418744

Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+) - фото 418735

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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