Схудла Оля Цибульська знялася в мереживній білизні

Українська співачка Оля Цибульська похвалилася фігурою після екстремального схуднення. Зірка поділилася знімком і своїми проблемами в сім'ї під час карантину в Instagram.

На знімку Цибульська, яка недавно схудла на 12 кілограмів, відображена біля вікна в червоному боді.

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Верхня частина наряду виконана з мережива. Також 34-річна зірка накинула світло-блакитний плащ і чуттєво дивиться в камеру. Співачка зізналася, що під час карантину їй "часом мені хочеться Його вбити...". Зірка зазначила, що "карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно", і дала кілька порад, як не розсваритися з коханим, проводячи весь час разом.

Співачка порадила дати чоловікові час для своїх особистих справ і "не чіплятися до людини". Також Цибульська розповіла, як організувала дозвілля для чоловіка і дитини.

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