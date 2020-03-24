Оля Полякова з доньками показала найкраще заняття для карантину

Співачка Оля Полякова поділилася трепетним відео, позуючи в затишній домашній обстановці.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова активно веде свій профіль Instagram.

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Днями знаменитість виставила спільне відео з красунями-доньками Машею і Алісою, закликаючи українців сидіти вдома під час карантину через коронавірус COVID-19 і проводити час з користю. Так, артистка запропонувала шанувальникам спекти шоколадні кексики з її дітьми, поділившись рецептом і показавши сам процес приготування на камеру, позуючи без макіяжу і в домашньому одязі.

"Печемо шоколадні кекси", – лаконічно підписала ролик Полякова. Фоловери залишилися в захваті від сім'ї кумира.

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