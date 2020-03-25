Розкута модель знялася оголеною з туалетним папером: відверті фото (18+)

Сексуальна модель Лорен Саммер знялася топлес під час самоізоляції. Пікантними знімками красуня порадувала своїх підписників в Instagram.

Під час карантину через пандемію коронавірусу багато зірок шоу-бізнесу роблять відверті фото з "атрибутами" COVID-19. Долучилася до так званого тренду й модель Лорен Саммер.

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Для фото дівчина використала кілька рулонів туалетного паперу. Красуня позує на ліжку топлес, прикривши голі груди папером. Рулони вона також поставила на ліжко біля зони бікіні.

Дівчина одягла чорні трусики і безліч ланцюжків та підвісок на шию. На одному зі знімків Саммер посміхається і показує язика.

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