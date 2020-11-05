Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Схудла на 20 кг актриса Ребел Вілсон приміряла купальник

  • 27
Ребел Вілсон - фото 1
Ребел Вілсон

Популярна американська зірка комедій Ребел Вілсон показала свою рідну сестру, а також похвалилася карколомними результатами свого схуднення!

В Інстаграмі 40-річна актриса, яка схудла більш ніж на 20 кіло, запостила знімок, на якому постала з Анначі. На фотографії рідні люди позували на пляжі Мексики в однакових купальниках зеленого кольору. Дівчата помірялись фігурами.

І ще: Джамала кардинально змінила імідж і здивувала фанатів

Яку роботу над собою провела австралійка! Зірка виключила з раціону фастфуд, замінивши його корисними перекусами. Крім того, Вілсон перестала рахувати калорії і зосередилася на споживанні достатньої кількості клітковини, оскільки вона запобігає тязі до солодкого. Зірка дотримується дієти за методом Майера: обмежила споживання молочних продуктів, що містять глютен і цукор.

Схудла на 20 кг актриса Ребел Вілсон приміряла купальник - фото 433632

Не обійшлося, звичайно ж, без спорту. Актриса займалася з персональним тренером Джоно Кастано Асеро шість днів на тиждень. Вона виконувала інтервальні і силові тренування, а також різні вправи з обважнювачами, інвентарем для кросфіту і гантелями.

Схудла на 20 кг актриса Ребел Вілсон приміряла купальник - фото 433634

Це цікаво: Дженніфер Лопес підкреслила фігуру шкіряною спідницею

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 116
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 651
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 625
Загрузка...
Новини