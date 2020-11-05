Схудла на 20 кг актриса Ребел Вілсон приміряла купальник

Популярна американська зірка комедій Ребел Вілсон показала свою рідну сестру, а також похвалилася карколомними результатами свого схуднення!

В Інстаграмі 40-річна актриса, яка схудла більш ніж на 20 кіло, запостила знімок, на якому постала з Анначі. На фотографії рідні люди позували на пляжі Мексики в однакових купальниках зеленого кольору. Дівчата помірялись фігурами.

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Яку роботу над собою провела австралійка! Зірка виключила з раціону фастфуд, замінивши його корисними перекусами. Крім того, Вілсон перестала рахувати калорії і зосередилася на споживанні достатньої кількості клітковини, оскільки вона запобігає тязі до солодкого. Зірка дотримується дієти за методом Майера: обмежила споживання молочних продуктів, що містять глютен і цукор.

Не обійшлося, звичайно ж, без спорту. Актриса займалася з персональним тренером Джоно Кастано Асеро шість днів на тиждень. Вона виконувала інтервальні і силові тренування, а також різні вправи з обважнювачами, інвентарем для кросфіту і гантелями.

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