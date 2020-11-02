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Холостячка Олександр Усик

Дженніфер Лопес підкреслила фігуру шкіряною спідницею

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Ідеальна Дженніфер Лопес завжди вражає своїми чітко продуманими стильними образами. І цей раз не став винятком.

Щоправда, ті сукні, які носить Джей Ло, може дозволити собі далеко не кожна.

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І ми зараз маємо на увазі не вартість її комплектів, а той рівень сексуальності, що Лопес демонструє нам кожною своєю появою у світ.

Але ми ж з вами знаємо, що всі ми далеко не ідеальні й інколи робимо модні провали. Ось і Джей Ло не втрималася і пустилася берега. З першого погляду може здатися, що рожева блуза-кофта, підібрана в тон до елегантних босоніжок того ж відтінку, ідеально поєднується зі шкіряною спідницею міді. Але ні. При пильному розгляді стає зрозуміло, що красуня явно прогадала з вибором розміру: обрана модель буквально тріщить по швах і сидить в обліпку.

Це цікаво: Спокуслива Дженніфер Лопес позувала у тренчі на голе тіло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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