Джамала кардинально змінила імідж і здивувала фанатів

Співачка Джамала на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала нове фото. На ньому 37-річна українка похвалилася новою зачіскою.

Якщо раніше співачка дуже рідко з'являлася в суспільстві з чубчиком, то цього разу вона зробила цілу серію селфі, щоб користувачі інтернету змогли якнайкраще її розглянути.

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"Новий рік варто почати з нової зачіски", – підписала вона пост. Ймовірно, під новим роком варто розуміти черговий ювілей перебування на сцені. Восени виповнюється 12 років з моменту її, так би мовити, професійної кар'єри.

На цей час публікація зібрала більше 21 тисячі лайків. Гортайте галерею:

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