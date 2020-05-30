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Схудла Джессіка Сімпсон вразила фанатів перевтіленням (фото)

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Джессіка Сімпсон неймовірно схудла - фото 1
Джессіка Сімпсон неймовірно схудла / instagram.com/jessicasimpson

Американська зірка Джессіка Сімпсон викликала справжній шквал обговорення в мережі через неймовірне схуднення. Важко повірити, що акторці вдалось так змінити власне тіло.

39-річна американська співачка, телеведуча та акторка Джессіка Сімпсон не раз намагалась позбутись зайвої ваги, але саме третя вагітність змусила її взяти себе в руки. Раніше вона вважала, що у цій справді допоможуть таблетки від схуднення, але всі намагання завершились надмірною любов'ю до спиртного та безсонням.

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Проте народження третьої дитини все ж дало поштовх почати займатись своїм тілом серйозніше. Тож правильне харчування і тренування принесли результати. І недавнє фото зірки в соцмережі Instagram це підтверджує. Хоч фанати й не одразу впізнали акторку, але її вигляд дуже мотивує!

"Прокинула раніше за трьох дітей, щоб зробити вправи та провести час з собою. Рухайся, рухайся, рухайся для власного ментального здоров'я", – відзначила Сімпсон під фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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