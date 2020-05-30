Брехала роками: наймолодша мільярдерка виявилась мільйонеркою

Журнал Forbes зробив переоцінку статків американської моделі Кайлі Дженнер, знизивши його розмір з мільярда доларів до 900 мільйонів. Виявилося, красуня та зірка мережі дещо перебільшила своє багатство.

З них 340 мільйонів доларів модель, за даними Forbes, отримала від угоди з Coty, яка у листопаді 2019 року оголосила про покупку косметичного бренду Дженнер.

Це цікаво: Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10

Решта – вартість частки Дженнер у Kylie Cosmetics, яка, як пише Forbes, становить не 49%, як стверджувалося, а 44,1%. Крім того, частка втратила в ціні через вплив епідемії коронавірусу на економіку, додає журнал.

Також Forbes стверджує, що сім'я Дженнер брехала про масштаб бізнесу і його успішності "щороку, починаючи з 2016 року".

За версією видання, бухгалтер сім'ї Дженнер надавала журналу податкові декларації (щоб Forbes оцінював статки Кайлі Дженнер для своїх рейтингів), які були, "цілком ймовірно", помилковими.

У глобальному рейтингу мільярдерів Forbes-2020 Дженнер посідає 1990 місце. У рейтингу, який відстежує статок мільярдерів у режимі реального часу, модель на момент публікації новини посідала 2200 місце, але вже з меншим, ніж мільярд доларів, статком.

Нагадаємо, що у березні 2019 року Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії. Сама ж дівчина відома завдяки реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян". Свій косметичний бренд вона заснувала у 2015 році.

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу показала розкішний бюст (фото)