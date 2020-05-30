Сексуальна блогерка показала ідеальні форми на відео (18+)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову розбурхала мережу пікантними кадрами у мінімальній кількості одягу. Білявка без комплексів точно готова до спекотного сезону!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою.

І ще: Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото

Навіть режим самоізоляції не змусив Теммі втратити ефектну форму, що вона із радістю демонструє на свіжих дописах. Від відео до фото у білизні – ця крихітка точно готова до літа завжди!

Читайте також: Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+)