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Сексуальна блогерка показала ідеальні форми на відео (18+)

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Теммі Хемброу показала реальну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала реальну фігуру

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову розбурхала мережу пікантними кадрами у мінімальній кількості одягу. Білявка без комплексів точно готова до спекотного сезону!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою.

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Навіть режим самоізоляції не змусив Теммі втратити ефектну форму, що вона із радістю демонструє на свіжих дописах. Від відео до фото у білизні – ця крихітка точно готова до літа завжди!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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