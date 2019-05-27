Реакція акторів Гри престолів на фінал: емоційне відео

Компанія HBO показала фільм Останній дозор, в якому демонструється процес створення фінального сезону шоу.

Напередодні відбувся показ документального фільму Останній дозор від телеканалу HBO, в якому продемонстровано процес створення фінального сезону телевізійного шоу Гра престолів.

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Один з уривків показує реакцію акторів на розв'язку саги. Відео було опубліковано у Twitter. Увага! Текст містить спойлери до серіалу.



Один з моментів демонструє реакцію акторів, коли вони дізнаються про те, що Джон Сноу має вбити Дейенеріс. У цей час актор Кіт Харінгтон, який грає Сноу, хапається за голову. Водночас Емілія Кларк (Дейенеріс) сповзає під стіл. Ще один цікавий момент фільму: оплески, якими актори зустрічають новину про вбивство Ар'єю Короля Ночі.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER! #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due — JESSICA (@Scavenger_Jess) 27 травня 2019 р.

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