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Реакція акторів Гри престолів на фінал: емоційне відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Компанія HBO показала фільм Останній дозор, в якому демонструється процес створення фінального сезону шоу.

Напередодні відбувся показ документального фільму Останній дозор від телеканалу HBO, в якому продемонстровано процес створення фінального сезону телевізійного шоу Гра престолів.

І ще: Гра престолів: всі ключові події серіалу в короткому відео

Один з уривків показує реакцію акторів на розв'язку саги. Відео було опубліковано у Twitter. Увага! Текст містить спойлери до серіалу.

Один з моментів демонструє реакцію акторів, коли вони дізнаються про те, що Джон Сноу має вбити Дейенеріс. У цей час актор Кіт Харінгтон, який грає Сноу, хапається за голову. Водночас Емілія Кларк (Дейенеріс) сповзає під стіл. Ще один цікавий момент фільму: оплески, якими актори зустрічають новину про вбивство Ар'єю Короля Ночі.

Читайте також: Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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