Штучний інтелект намалював картину у стилі Бенксі: вийшло щось моторошне

Розробник Метт Раунд створив програму, яка копіює стиль Бенксі та "малює" нові картини на основі творчості вуличного художника. Штучний інтелект GANksy навчався на сотнях творів Бенксі протягом п'яти днів.

ШІ створив 256 нових картин, які можна побачити в його власній галереї.

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Усі твори можна придбати у цифровому форматі. Стартова ціна становить 1 фунт стерлінгів і підіймається на фунт з кожною покупкою.

Метт Раунд заявив, що не турбується про можливі складнощі, пов'язані з авторськими правами, при тому що сам Бенксі може втратити права на свої роботи через анонімність.

"У цих роботах немає нічого, що нагадувало б роботи Бенксі, – заявив розробник. – У них немає того ж тону або стилю. Сподіваюся, що він оцінить гумор і креативність мого проєкту".

У жовтні Бенксі залишив нове графіті на стіні салону краси у Ноттінгемі. Художник зобразив дівчинку, яка грає з колесом велосипеда.

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