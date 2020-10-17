У Британії з'явилося нове графіті Бенксі: про що воно

У британському Ноттінгемі з'явилося нове анонімне графіті, яке приписують найбільш загадковому вуличному художнику Бенксі. Він не підтвердив авторство роботи в Instagram, однак, як вважають фанати, стиль стріт-арту дуже схожий на його попередні роботи.

Повідомляється, що графіті з'явилося на стіні салону краси. На ньому можна побачити дівчинку, яка грає з шиною, як з обручем, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.

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Власник салону краси Алекс Мітчелл розповів, що помітив біля роботи фургон із затемненими вікнами. "Я подумав, що водій ремонтував авто, тому не запідозрив нічого незвичайного. Через якийсь час в салон увійшов незнайомець і замовив два напої. Я запитав у нього, хто намалював графіті, а незнайомець просто підморгнув", – описав свою зустріч з передбачуваним Бенксі Мітчелл.

Місцеві жителі захоплено відреагували на новий стріт-арт, оскільки в Ноттінгемі найвищий у Великобританії рівень захворюваності на коронавірус. "Ноттінгем потребує щось таке саме зараз, щоб ми могли обговорювати не тільки коронавірус", – відгукнулися мешканці міста.

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