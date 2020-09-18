Анонімність Бенксі зіграла з ним злий жарт: художника можуть позбавити авторських прав

Популярний на весь світ художник Бенксі, якого ми знаємо завдяки його анонімним роботам, програм суд з компанією Full Colour Black. Вона займається випуском листівок з його роботою "Flower Thrower". Розповідаємо, чому так сталося і чим це загрожує Бенксі.

Програш у суді пов'язаний з тим, що через свою анонімність художник не може бути визнаний безперечним власником твору.

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Бенксі вирішив залишитися анонімним і в основному малювати графіті на власності інших людей без їх дозволу, а не поміщати зображення на полотна або власне майно, – йдеться у заяві Управління інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO).

Юрист Аарон Міллс, який представляв інтереси Full Colour Black, зазначив, що таке рішення може торкнутися усіх робіт Бенксі, оскільки вони всі перебувають у настільки ж уразливому становищі.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Бенксі придбав судно для порятунку мігрантів, які намагаються дістатися з Північної Африки до Європи. Відзначається, що судно має ім'я французької революціонерки і анархістки Луїзи Мішель (1830-1905). На знімках видно, що воно прикрашене малюнками Бенксі, серед яких дівчинка у рятувальному жилеті, що тримає в руці повітряну кулю у вигляді серця, стилізований під рятувальний круг.

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