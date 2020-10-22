Картину Бенксі продали за 10 мільйонів доларів: торги тривали 8 хвилин

Полотно вуличного художника Бенксі Show Me The Monet ("Покажи мені Моне") продали у Лондоні на аукціоні Sotheby's. Про це повідомляється у твіттері аукціонного будинку.

Торги за полотно тривали усього 8 хвилин. Воно пішло з молотка за £ 7,6 млн ($ 9,8 млн), хоча його оцінювали у $ 3,9-6,5 млн.

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Show Me The Monet – алюзія на роботу французького імпресіоніста Клода Моне "Японський місток". Однак у версії Бенксі в ставку, крім водяних лілій, плавають візки із супермаркету і дорожні конуси.

"Осквернені картини відображають нинішнє життя. Ми більше не живемо у світі, подібному зображеному на полотні "Віз для сіна" Джона Констебла, а якщо і живемо, то, ймовірно, десь за пагорбом розташувався табір для біженців. Справжньої шкоди довкіллю завдають не графіті-художники та п'яні підлітки, а великий бізнес... Саме ті люди, які вішають картини пейзажів у золоті рамки на свої стіни і намагаються розповісти іншим, як поводитися", – цитує Sotheby's художника.

#AuctionUpdateBanksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle. pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

При цьому картинка "Покажи мені Моне" – не найдорожчий витвір Бенксі. Рекорд рік тому встановила картина Devolved Parliament, на якому в британській палаті громад парламенту замість людей засідають мавпи. Її продали за $ 12 мільйонів.

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