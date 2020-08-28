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Вуличний художник Бенксі купив судно для порятунку африканських мігрантів

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Судно Луїза Мішель - фото 1
Судно Луїза Мішель / theguardian

Популярний своїми роботами вуличний художник з Великобританії Бенксі, зовнішність і справжнє ім'я якого досі залишаються загадкою, придбав судно для порятунку мігрантів, які намагаються дістатися з Північної Африки до Європи.

Відзначається, що судно має ім'я французької революціонерки і анархістки Луїзи Мішель (1830-1905). На знімках видно, що воно прикрашене малюнками Бенксі, серед яких дівчинка у рятувальному жилеті, що тримає в руці повітряну кулю у вигляді серця, стилізований під рятувальний круг.

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Вуличний художник Бенксі купив судно для порятунку африканських мігрантів - фото 422466

Судно вийшло 18 серпня від порту іспанського міста Борріана (60 км від Валенсії) і перебуває у Середземному морі. Як повідомляється, у четвер екіпаж судна врятував 89 людей, серед яких 14 жінок і дітей, і тепер шукає безпечне місце, щоб висадити їх на берег або передати прикордонникам однієї з європейських країн. Національність врятованих не вказується.

Повідомляється, що екіпаж 31-метрової Луїзи Мішель, яка в минулому належала митному відомству Франції, становить 10 осіб. Це європейські активісти, які мають досвід в пошуково-рятувальних операціях. Капітан судна – Піа Клемп, яка, за інформацією газети, раніше керувала судами кількох неурядових організацій і таким чином врятувала тисячі життів.

Вуличний художник Бенксі купив судно для порятунку африканських мігрантів - фото 422465

Клемп розповіла, що Бенксі сам звернувся до неї у 2019 році, надіславши лист з пропозицією "купити нове судно або щось подібне" для благих цілей. Капітан підкреслює, що участь художника обмежується фінансовою частиною. Вона також висловила надію, що Луїза Мішель, здатна розвивати максимальну швидкість 27 вузлів, зможе обігнати сили так званої лівійської берегової охорони, перш ніж вони дістануться до човнів з біженцями і мігрантами і повернуть їх у табір для затриманих в Лівії.

Вуличний художник Бенксі купив судно для порятунку африканських мігрантів - фото 422464

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Джерело: theguardian
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