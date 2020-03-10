Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Шторм вкрав шматок дороги: вражаюче фото

  • 62
Шторм вкрав шматок дороги: вражаюче фото - фото 1

Не існує країни, у якій би водії хоча б трошки не скаржились на дороги, але це фото змушує замислитись, що у нас все ще не так погано. Принаймні, сильний вітер не здатен "вкрасти" частину асфальту.

На платформі Reddit користувач з ніком Craigrets поділився епічним фото наслідків шторму на трасі, яке стрімко набирає популярності. За короткий час допис побачили понад 87 тисяч осіб, а ще більше як тисяча залишили коментарі.

І ще: Дивно чи круто: незвичайна подача страв, яка викликає питання

"Буря буквально підхопила та рушила цією дорогою", – відзначив автор, і з ним складно посперечатись, адже стихія вирішила по-своєму покласти асфальт. Коментатори ж намагаються визначити, де саме трапився такий курйоз: чи біля узбережжя Північної Кароліни чи на острові Великий Багама. У будь-якому випадку, шторм точно зумів дивуватись всіх водіїв, які тут проїжджали.

A storm literally picked up and moved this road from r/mildlyinteresting

Читайте також: Так виглядає розчарування: хлопець хотів спекти торт, а став зіркою Reddit

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 1346
Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
  • Вчора, 12:19
  • 135
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2154615
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл