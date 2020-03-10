Шторм вкрав шматок дороги: вражаюче фото

Не існує країни, у якій би водії хоча б трошки не скаржились на дороги, але це фото змушує замислитись, що у нас все ще не так погано. Принаймні, сильний вітер не здатен "вкрасти" частину асфальту.

На платформі Reddit користувач з ніком Craigrets поділився епічним фото наслідків шторму на трасі, яке стрімко набирає популярності. За короткий час допис побачили понад 87 тисяч осіб, а ще більше як тисяча залишили коментарі.

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"Буря буквально підхопила та рушила цією дорогою", – відзначив автор, і з ним складно посперечатись, адже стихія вирішила по-своєму покласти асфальт. Коментатори ж намагаються визначити, де саме трапився такий курйоз: чи біля узбережжя Північної Кароліни чи на острові Великий Багама. У будь-якому випадку, шторм точно зумів дивуватись всіх водіїв, які тут проїжджали.

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