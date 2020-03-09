Дивно чи круто: незвичайна подача страв, яка викликає питання

Сьогодні відвідувачів доволі складно здивувати чимось, однак ці заклади вирішили підкорювати серця та мережі саме подачею смаколиків. Важко визначитись: це красиво чи вже переходить межі.

Сучасний світ диктує суворі правила для ресторанного бізнесу, тому власники створюють не лише креативний дизайн інтер'єру, а й самих страв. До того ж, на таке йдуть не лише бюджетні заклади, а й дорогі.

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Дехто, побачивши незвичайний "комплімент" від шефа, не втримується, щоб не сфотографувати його та не поділитись в мережі. Тому на теренах інтернету можна відшукати чимало справді вражаючих подач страв. Щоправда, вони викликають доволі неоднозначні емоції.

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