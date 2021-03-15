Шреку – 20 років: на честь ювілею випустять оновлену версію мультфільму

Легендарному мультфільму "Шрек" у травні 2021 року минає 20 років. На честь цієї події студія DreamWorks анонсувала вихід чотиригодинної версії мультика в форматі 4K.

Так, фільм про Шрека вийде на дисках 4K Ultra HD, Blu-ray, в цифровому форматі і на стрімінгових сервісах. Відомо, що до оригінального мультфільму творці додадуть чотири години матеріалів: десять короткометражок про героїв, п'ять мініепізодів про Кота в чоботях, караоке зі Шреком, невидані матеріали тощо.

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Відзначимо, що робота над мультфільмом "Шрек" почалася ще в 1996 році і тривала понад чотири з половиною років. У 2002 році він отримав премію Оскар в номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм, а пізніше став першим анімаційним фільмом, що отримав премію BAFT.

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