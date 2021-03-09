Художник показав, як би в реальному житті виглядав головний герой мультфільму Душа

У мультфільмів студії Pixar завжди феноменальні пейзажі та локації, які часто можна прийняти за реальні кадри. Однак головні герої там завжди максимально мультяшні та нереалістичні. Що дає нам можливість пофантазувати й уявити, як би вони виглядали в реальному житті.

Турецький художник Хоссейн Диба вирішив показати, як міг би виглядати головний герой мультфільму "Душа" у реальному житті.

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"Ось моя версія Джо Гарднера з "Душі". Мультфільм мені дуже сподобався, і я подумав, що було б круто зробити Джо в іншому стилі й подивитися, як він буде виглядати", – написав він під постом в інстаграмі.

До слова, свій голос герою мультфільму Pixar подарував актор Джеймі Фокс.

На каналі Хоссейна Диба, як зазвичай, є відео, на якому модельку героя можна розглянути з різних сторін:

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