Невгамовні: дивіться трейлер продовження культового мультсеріалу

Продовження культового мультсеріалу "Невгамовні" вийде на Paramount + цієї весни. Картину озвучить оригінальний склад, який спочатку працював над голосами анімаційного серіалу. А поки гайда дивитися трейлер культового мультсеріалу.

Новий мультфільм "Невгамовні" відрізняється барвистою та технологічною анімацією.

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Початкова версія анімаційного серіалу виходила у 2D. Продовження поверне всіх персонажів, включаючи Томмі Піклз, Чакі Фінстера, Анжеліку Піклз, Сюзі Кармайкл, Філа і Ліл Девілля.

Невгамовні, дивіться трейлер популярного мультсеріалу:

Президент Nickelodeon Animation Ремсі Найто вважає, що "Невгамовні" – один з найбільш знакових мультфільмів компанії, визнаний фанатами по всьому світу.

"Об'єднання оригінальних голосів цих персонажів – одна з найважливіших складових впізнаваності шоу, і нам не терпиться побачити, як ця талановита група знову оживить їх", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що HBO Max розробляє анімаційний серіал по "Грі престолів". Офіційно проєкт ще не анонсований.

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