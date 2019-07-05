Шпинат – користь і шкода зелені, смачні рецепти страв зі шпинатом

Шпинат – дуже корисна рослина, яке на Сході називають "королем овочів". А скільки різних смачних страв з нього можна приготувати! Не тільки смачних, але і корисних. Читайте далі та дізнайтеся про властивості шпинату й легкі рецепти страв.

Страви можна готувати зі свіжого та замороженого шпинату. А на Заході його ще і консервують, заготовляють з нього сік і сушать, щоб потім додавати в страви сушеним і подрібненим в порошок.

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У шпинаті є білки, вуглеводи, жири, органічні, насичені, ненасичені жирні кислоти, клітковина, крохмаль, цукри, вітаміни А, Е, С, Н, К, РР, багато вітамінів групи В, бета-каротин, кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, селен. У листі шпинату дуже багато білка: більше його тільки в бобових.

Користь шпинату

Шпинат насичує організм поживними речовинами, виводить шлаки й токсини. Завдяки досить високому вмісту заліза шпинат допомагає гемоглобіну стати активніше і краще постачати клітини киснем. Він покращує обмін речовин і сприяє виробленню організмом енергії. Вживання шпинату робить здоровішими зуби і ясна, попереджає анемію і розвиток пухлин, зміцнює кровоносні судини, стимулює роботу підшлункової залози та нормалізує діяльність кишківника. При виснаженні, захворюваннях нервової системи, анемії, гіпертонії та цукровому діабеті, гастриті та ентероколіті шпинат включають в харчування, як дієтичний продукт, що володіє легкою сечогінною, проносною, протизапальною і збадьорливою дією. У шпинаті міститься йод, і тому він цілюще впливає на роботу щитоподібної залози. Вживання шпинату дуже корисно для здоров'я очей: в ньому міститься лютеїн і інші речовини, що захищають нервові клітини та запобігають такому серйозному захворюванню, як дистрофія сітківки.

Протипоказання

У шпинату є і недолік: в ньому багато щавлевої кислоти. Страви зі шпинату не можна вживати тим, у кого є проблеми з нирками та сечовивідними шляхами: нефрит, сечокам'яна хвороба тощо. Протипоказаний шпинат також при подагрі, ревматизмі, захворюваннях 12-палої кишки, печінки та жовчовивідних шляхів.

Рецепти страв зі шпинату

Приготувати зі шпинату можна практично все: супи, салати, закуски, як в сирому вигляді, так і в тушкованому, пюре, котлети, запіканки, омлети, пироги тощо.

Шпинатна закуска з горіхами по-грузинськи

Інгредієнти:

Шпинат – 500 г

Ріпчаста цибуля – 200 г

Часник – 2 зубчики

Кінза – 0,5 пучка (10-12 гілочок) можна не додавати, якщо не любите

Петрушка – 0,5 пучка

Волоські горіхи очищені – 0,5 склянки

Гранатовий сік (або винний оцет) – 1 ст. л.

Сіль, перець за смаком

Рецепт приготування пхалі зі шпинату:

Листя перебрати та видалити попсовані. Якщо листочки вже великі, то з них потрібно зрізати грубі стебла. Ретельно промити, спочатку заливши їх в мисці з водою, а потім ще й під проточною водою. Перекласти листя в каструлю, додати кінзу (залишити 2 гілочки), залити 1 склянкою води та варити 10 хвилин. Коли час вийде, відкинути зелень на друшляк і злити відвар. Потім злегка віджати та дрібно порізати. Волоські горіхи подрібнити, але не в крихту. Можна прокатати їх качалкою на рушник. Часник подрібнити, дрібно порізати залишилася кінзу і зелень петрушки. Часник, кінзу потовкти разом з сіллю і перцем, залити винним оцтом або гранатовим соком, дати постояти 10 хвилин. Потім додати горіхи та цибулю, перемішати. З'єднати всі компоненти в загальну масу, перемішати. Викласти в салатник і посипати подрібненою петрушкою.

Пюре зі шпинату

Інгредієнти:

Шпинат – 300 г

Вершки жирні – 1 ст. л.

Вершкове масло – 1 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Мускатний горіх – дрібка

Інгредієнти для соусу:

Топлене масло – 1 ч. л.

Борошно – 1 ч. л.

Молоко – 2-3 ст. л.

Рецепт приготування шпинатного пюре:

Перебраний і промитий шпинат відварити в підсоленій воді 5-7 хвилин. Злити відвар через сито, а листя віджати. Потім перетерти масу в пюре, знову ж скориставшись ситом. Приготувати соус. Для цього борошно спасерувати на маслі на невеликій сковорідці та розвести молоком до зникнення грудочок. У пюре додати вершкове масло і суміш прогріти на повільному вогні. Потім додати підготовлений соус, вершки, цукор, сіль і перець за смаком, а також дрібку подрібненого мускатного горіха. Він додасть пюре легкий горіховий аромат.

Котлети зі шпинату

Інгредієнти:

Шпинат – 1 кг

Яйце – 2 шт

Борошно – 3 ст. л.

Петрушка – 0,5 пучка (3-4 ст. л. подрібненої)

Сіль за смаком

Червоний мелений перець – дрібка

Рецепт приготування шпинатних котлет:

Шпинат перебрати, видалити зіпсоване та жовте листя, зрізати черешки. Ретельно промити від піску і забруднень. Залити окропом, дати постояти 2 хвилини, потім воду злити, відкинувши листя на друшляк. Після того, як води не залишиться, злегка віджати листя і дрібно нарізати. Додати свіжі яйця, борошно, сіль і перець, а також зелень петрушки. Перемішати, сформувати з отриманої маси котлетки. Обсмажити з двох сторін на рослинній олії до появи рум'яної скоринки.

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