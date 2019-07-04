Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах

  • 19
смачні рецепти лечо - фото 1
смачні рецепти лечо

Поки ще не скінчилося літо, поспішайте приготувати лечо. Побалуйте себе смакотою з ароматом літа – закруткою з ароматним болгарським перцем. Ми підготували для вас найкращі рецепти приготування лечо.

Лечо з болгарського перцю може бути як окрема закуска, так і начинка для піци і пирогів, заправка до перших страв. І, звичайно, лечо з помідорів – це прекрасне доповнення до всіх гарнірів.

Рецепт консервування лечо

Інгредієнти:​​

  • Стиглі помідори – 4 кг
  • Червоний болгарський перець – 3 кг
  • Ріпчаста цибуля – 1 кг
  • Морква – 1 кг
  • Рослинна олія – ​​500 мл
  • Цукор – 2 склянки
  • Оцет – 100 мл
  • Сіль – 3 ст. л.

Це смачно: Консервовані баклажани: смачні салати на зиму

Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах - фото 338179

Рецепт приготування лечо з помідорів та перцю:

  1. Промийте всі овочі, почистьте цибулю, моркву і перець.
  2. Помідори перекрутити в м'ясорубці та 1 годину варити на маленькому вогні, періодично помішуючи суміш.
  3. Поріжте цибулю півкільцями, морква для страви – соломкою і все бланшуйте в маслі 5-10 хвилин.
  4. Наріжте соломкою перець, перемішайте його з цибулею і морквою і додайте до помідорів.
  5. Додайте цукор, сіль, оцет і варіть 15 хвилин.
  6. Помістіть овочі в стерилізовані банки, закатайте, переверніть догори дном і укутайте в теплу тканину.

Рецепт пряного лечо на зиму

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 3 кг
  • Перець – 2 кг
  • Морква – 2 шт
  • Часник – 300 г
  • Стручки гострого перцю – 2-3 шт
  • Бутони гвоздики – 10 шт
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Сіль – 2 ст.л
  • Чорний перець в горошку – 10 шт
Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах - фото 338177

Рецепт приготування лечо на зиму:

  1. Очистьте помідори від шкірки, перекрутіть їх в блендері.
  2. Заздалегідь підготовлений перець наріжте соломкою, моркву натріть на великій тертці.
  3. Змішайте всі овочі, додайте спеції, сіль, цукор.
  4. Доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин.
  5. Суміш гарячою помістіть в стерилізовані банки та закатайте.

Лечо з баклажанами

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 3 кг
  • Червоний і зелений перець – 1,5 кг
  • Баклажани – 1,5 кг
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Рослинна олія – ​​0,5 склянки
  • Цукор – 0,5 склянки
Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах - фото 338176

Рецепт приготування лечо з баклажанами:

  1. Перемішайте помідори в блендері, помістіть в каструлю і доведіть до кипіння.
  2. Проваріть 30 хвилин, заправте маслом, сіллю і цукром і знову варіть 30 хвилин.
  3. Наріжте перець і баклажани (неочищеними) кубиками та киньте в місткість з помідорами.
  4. Всі разом варіть ще 30 хвилин.
  5. Гарячим помістіть в стерилізовані банки та закатайте.

Лечо в томатному соусі

Інгредієнти:​​

  • Солодкий перець – 5 кг
  • Томатний сік – 3 л
  • Часник – 50 г
  • Морква – 0,5 кг
  • Соняшникова олія – ​​300 г
  • Оцет – 100 г
  • Цукор – 400 г
  • Сіль – 100 г
Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах - фото 338175

Рецепт приготування томатного лечо:

  1. Наріжте перець кубиками, моркву і часник натріть на середню терку.
  2. Змішайте всі інгредієнти в місткості та варіть на середньому вогні 7-10 хвилин, в кінці додайте трохи перцю і лаврового листя.
  3. Гарячу суміш помістіть в банки та закатайте.

Класичний лечо з болгарського перцю

Інгредієнти:​​

  • Помідори – 5 кг
  • Перець болгарський – 3 кг
  • Рослинна олія – ​​1 стакан
  • Часник – 5 великих головок
  • Цукор – 1 склянка
  • Сіль за смаком
Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах - фото 338174

Рецепт приготування класичного лечо:

  1. Перекрутіть помідори в блендері та поставте варитися на 15 хвилин.
  2. Кожен перець поріжте на 4 частини й додайте в киплячу помідорову суміш.
  3. Потім за перцем додайте 1 стакан цукру та 1 стакан рослинної олії. Варіть рівно 25 хвилин.
  4. Поки вариться суміш, на терку натріть чищений часник.
  5. Після того як пройшло 25 хвилин, додайте часник і 1 стакан оцту.
  6. Варіть ще 5 хвилин, потім залийте в банки та укутайте теплою тканиною.
  7. Смачного!

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • Вчора, 15:32
  • 1006
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 58
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1581047
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне