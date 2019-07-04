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Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах
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Поки ще не скінчилося літо, поспішайте приготувати лечо. Побалуйте себе смакотою з ароматом літа – закруткою з ароматним болгарським перцем. Ми підготували для вас найкращі рецепти приготування лечо.
Лечо з болгарського перцю може бути як окрема закуска, так і начинка для піци і пирогів, заправка до перших страв. І, звичайно, лечо з помідорів – це прекрасне доповнення до всіх гарнірів.
Рецепт консервування лечо
Інгредієнти:
- Стиглі помідори – 4 кг
- Червоний болгарський перець – 3 кг
- Ріпчаста цибуля – 1 кг
- Морква – 1 кг
- Рослинна олія – 500 мл
- Цукор – 2 склянки
- Оцет – 100 мл
- Сіль – 3 ст. л.
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Рецепт приготування лечо з помідорів та перцю:
- Промийте всі овочі, почистьте цибулю, моркву і перець.
- Помідори перекрутити в м'ясорубці та 1 годину варити на маленькому вогні, періодично помішуючи суміш.
- Поріжте цибулю півкільцями, морква для страви – соломкою і все бланшуйте в маслі 5-10 хвилин.
- Наріжте соломкою перець, перемішайте його з цибулею і морквою і додайте до помідорів.
- Додайте цукор, сіль, оцет і варіть 15 хвилин.
- Помістіть овочі в стерилізовані банки, закатайте, переверніть догори дном і укутайте в теплу тканину.
Рецепт пряного лечо на зиму
Інгредієнти:
- Помідори – 3 кг
- Перець – 2 кг
- Морква – 2 шт
- Часник – 300 г
- Стручки гострого перцю – 2-3 шт
- Бутони гвоздики – 10 шт
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – 2 ст.л
- Чорний перець в горошку – 10 шт
Рецепт приготування лечо на зиму:
- Очистьте помідори від шкірки, перекрутіть їх в блендері.
- Заздалегідь підготовлений перець наріжте соломкою, моркву натріть на великій тертці.
- Змішайте всі овочі, додайте спеції, сіль, цукор.
- Доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин.
- Суміш гарячою помістіть в стерилізовані банки та закатайте.
Лечо з баклажанами
Інгредієнти:
- Помідори – 3 кг
- Червоний і зелений перець – 1,5 кг
- Баклажани – 1,5 кг
- Сіль – 2 ст. л.
- Рослинна олія – 0,5 склянки
- Цукор – 0,5 склянки
Рецепт приготування лечо з баклажанами:
- Перемішайте помідори в блендері, помістіть в каструлю і доведіть до кипіння.
- Проваріть 30 хвилин, заправте маслом, сіллю і цукром і знову варіть 30 хвилин.
- Наріжте перець і баклажани (неочищеними) кубиками та киньте в місткість з помідорами.
- Всі разом варіть ще 30 хвилин.
- Гарячим помістіть в стерилізовані банки та закатайте.
Лечо в томатному соусі
Інгредієнти:
- Солодкий перець – 5 кг
- Томатний сік – 3 л
- Часник – 50 г
- Морква – 0,5 кг
- Соняшникова олія – 300 г
- Оцет – 100 г
- Цукор – 400 г
- Сіль – 100 г
Рецепт приготування томатного лечо:
- Наріжте перець кубиками, моркву і часник натріть на середню терку.
- Змішайте всі інгредієнти в місткості та варіть на середньому вогні 7-10 хвилин, в кінці додайте трохи перцю і лаврового листя.
- Гарячу суміш помістіть в банки та закатайте.
Класичний лечо з болгарського перцю
Інгредієнти:
- Помідори – 5 кг
- Перець болгарський – 3 кг
- Рослинна олія – 1 стакан
- Часник – 5 великих головок
- Цукор – 1 склянка
- Сіль за смаком
Рецепт приготування класичного лечо:
- Перекрутіть помідори в блендері та поставте варитися на 15 хвилин.
- Кожен перець поріжте на 4 частини й додайте в киплячу помідорову суміш.
- Потім за перцем додайте 1 стакан цукру та 1 стакан рослинної олії. Варіть рівно 25 хвилин.
- Поки вариться суміш, на терку натріть чищений часник.
- Після того як пройшло 25 хвилин, додайте часник і 1 стакан оцту.
- Варіть ще 5 хвилин, потім залийте в банки та укутайте теплою тканиною.
- Смачного!
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