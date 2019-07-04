Лечо з перцю на зиму: прості рецепти приготування в домашніх умовах

Поки ще не скінчилося літо, поспішайте приготувати лечо. Побалуйте себе смакотою з ароматом літа – закруткою з ароматним болгарським перцем. Ми підготували для вас найкращі рецепти приготування лечо.

Лечо з болгарського перцю може бути як окрема закуска, так і начинка для піци і пирогів, заправка до перших страв. І, звичайно, лечо з помідорів – це прекрасне доповнення до всіх гарнірів.

Рецепт консервування лечо

Інгредієнти:​​

Стиглі помідори – 4 кг

Червоний болгарський перець – 3 кг

Ріпчаста цибуля – 1 кг

Морква – 1 кг

Рослинна олія – ​​500 мл

Цукор – 2 склянки

Оцет – 100 мл

Сіль – 3 ст. л.

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Рецепт приготування лечо з помідорів та перцю:

Промийте всі овочі, почистьте цибулю, моркву і перець. Помідори перекрутити в м'ясорубці та 1 годину варити на маленькому вогні, періодично помішуючи суміш. Поріжте цибулю півкільцями, морква для страви – соломкою і все бланшуйте в маслі 5-10 хвилин. Наріжте соломкою перець, перемішайте його з цибулею і морквою і додайте до помідорів. Додайте цукор, сіль, оцет і варіть 15 хвилин. Помістіть овочі в стерилізовані банки, закатайте, переверніть догори дном і укутайте в теплу тканину.

Рецепт пряного лечо на зиму

Інгредієнти:​​

Помідори – 3 кг

Перець – 2 кг

Морква – 2 шт

Часник – 300 г

Стручки гострого перцю – 2-3 шт

Бутони гвоздики – 10 шт

Цукор – 3 ст. л.

Сіль – 2 ст.л

Чорний перець в горошку – 10 шт

Рецепт приготування лечо на зиму:

Очистьте помідори від шкірки, перекрутіть їх в блендері. Заздалегідь підготовлений перець наріжте соломкою, моркву натріть на великій тертці. Змішайте всі овочі, додайте спеції, сіль, цукор. Доведіть до кипіння і проваріть 10 хвилин. Суміш гарячою помістіть в стерилізовані банки та закатайте.

Лечо з баклажанами

Інгредієнти:​​

Помідори – 3 кг

Червоний і зелений перець – 1,5 кг

Баклажани – 1,5 кг

Сіль – 2 ст. л.

Рослинна олія – ​​0,5 склянки

Цукор – 0,5 склянки

Рецепт приготування лечо з баклажанами:

Перемішайте помідори в блендері, помістіть в каструлю і доведіть до кипіння. Проваріть 30 хвилин, заправте маслом, сіллю і цукром і знову варіть 30 хвилин. Наріжте перець і баклажани (неочищеними) кубиками та киньте в місткість з помідорами. Всі разом варіть ще 30 хвилин. Гарячим помістіть в стерилізовані банки та закатайте.

Лечо в томатному соусі

Інгредієнти:​​

Солодкий перець – 5 кг

Томатний сік – 3 л

Часник – 50 г

Морква – 0,5 кг

Соняшникова олія – ​​300 г

Оцет – 100 г

Цукор – 400 г

Сіль – 100 г

Рецепт приготування томатного лечо:

Наріжте перець кубиками, моркву і часник натріть на середню терку. Змішайте всі інгредієнти в місткості та варіть на середньому вогні 7-10 хвилин, в кінці додайте трохи перцю і лаврового листя. Гарячу суміш помістіть в банки та закатайте.

Класичний лечо з болгарського перцю

Інгредієнти:​​

Помідори – 5 кг

Перець болгарський – 3 кг

Рослинна олія – ​​1 стакан

Часник – 5 великих головок

Цукор – 1 склянка

Сіль за смаком

Рецепт приготування класичного лечо:

Перекрутіть помідори в блендері та поставте варитися на 15 хвилин. Кожен перець поріжте на 4 частини й додайте в киплячу помідорову суміш. Потім за перцем додайте 1 стакан цукру та 1 стакан рослинної олії. Варіть рівно 25 хвилин. Поки вариться суміш, на терку натріть чищений часник. Після того як пройшло 25 хвилин, додайте часник і 1 стакан оцту. Варіть ще 5 хвилин, потім залийте в банки та укутайте теплою тканиною. Смачного!

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