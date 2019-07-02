Булгур – що це за крупа: види, калорійність, користь і шкода

Ця крупа має приємний, унікальний і абсолютно непорівнянний з будь-якими іншими злаками смак. Крім того, булгур поживний та ситний. Читайте далі та дізнайтеся усе про цю пшеничну крупу.

Булгур – це висушені зерна пшениці. Спочатку їх пропарюють, сушать, чистять від висівок, а потім подрібнюють до необхідного розміру. Тому його не потрібно промивати перед приготуванням, оскільки крупа вже пропарена.

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Є зерна грубого та дрібного помелу, є цілісний, крупнозернистий, дрібний, темний та нешліфований булгур. Всі види злаку можна використовуватися як для приготування національних турецьких страв, так і для десертів, салатів та інших страв.

В турецькій традиційній кухні булгур є основним гарніром, який чудово поєднується з рибою або м'ясом. Зерна практично не розварюються і зберігають свою структуру. Булгур замість рису можна використовувати для фарширування перцю і приготування голубців. Ще його кладуть в салати, перші і другі страви, і навіть використовують для створення десертів.

Варити булгур у воді потрібно у пропорції 1:2 відповідно.

До булгуру можна додавати будь-які прянощі та спеції. Ви можете експериментувати самостійно або ж пошукайте рецепти та довіртеся їм.

Користь і шкода булгуру

Булгур має здатність покращувати роботу серцево-судинної системи. Ще крупа знижує рівень цукру в крові, покращує роботу нервової системи, допомагає впоратися з безсонням, стресом і роздратованістю. Крупа розщеплює жири. Через високий вміст клітковини, крупа очищає кишківник від токсинів та різних продуктів розпаду.

У складі булгура є багато калію і заліза. Ці мінерали важливі для серця та судин. У крупі є складні вуглеводи, тому крупа ідеально підходить для дієтичного харчування.

При панкреатиті не заборонено вживати страви з булгуром, але в моменти загострення хвороби бажано дотримуватися спеціальної дієти, скоротивши вживання цих злаків у кілька разів.

Глікемічний індекс злаку – 45, тобто при цукровому діабеті можна вживати булгур. Ще він корисний при регулярних закрепах – допоможе подолати це при регулярному вживанні.

Протипоказаний булгур людям, у яких є непереносимість глютену. Проявляється вона появою метеоризму, диспепсії, слабкістю тощо.

Відмовитися від вживання булгура варто при наявності гастриту з підвищеною кислотністю, а також при запаленнях шлунково-кишкового тракту. Зазначені захворювання є строгим протипоказанням до споживання злаку в їжу.

Калорійність 100 грамів булгуру – 342 Ккал.

на 100 грамів булгуру

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