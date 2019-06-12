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Схожі? Кортні Кокс розвеселила фанатів фото з донькою

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Кортні Кокс показала дорослу доньку - фото 1
Кортні Кокс показала дорослу доньку / instagram.com/courteneycoxofficial

Зірка Друзів Кортні Кокс показала прихильникам юну доньку та своє архівне фото, викликавши шквал коментарів. Акторка й досі має чудове почуття гумору і справді чарівну донечку.

54-річна американська акторка Кортні Кокс не збирається поступатись молоді, тому активно займається кар'єрою і навіть веде акаунт в соцмережі Instagram. За улюбленою "Монікою" стежать понад 2 млн користувачів, адже вона частенько ділиться кадрами зі свого життя. До того ж, у Кортні неймовірне почуття гумору і вона любить показувати все без прикрас.

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Нещодавно акторка опублікувала колаж зі свого архівного фото та недавнього знімка 14-річної доньки Коко Аркетт.

"Я не з тих, хто дуже прив'язується до речей, але це була до біса хороша покупка! Через 21 рік...", – відзначила Кортні у коментарі. І справді, з цим важко посперечатись!

instagram.com/courteneycoxofficial - фото 333802
instagram.com/courteneycoxofficial

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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