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Джамала показала яскраві фото з відпустки у Марокко

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Джамала продовжує насолоджуватися відпочинком у Марокко, куди українська співачка вирушила днями зі своїм чоловіком. Артистка буквально засипає шанувальників яскравими кадрами в Instagram. Зіркова пара вирушила вивчати красу унікального міста Шефшауен.

Відзначимо, що Шефшауен – одна з головних і найбільш яскравих пам'яток Марокко. Туристи з усього світу прагнуть потрапити у це місто заради його унікальної архітектури. Річ у тому, що більшість стін тутешніх будинків пофарбовані в різні відтінки синього і блакитного. Джамалі також пощастило насолодитися цією красою.

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У розділі історій співачка показала свою прогулянку по місту. Зняла будиночки, елементи архітектури. А сама зірка гуляла Африкою в довгій українській вишиванці, яка відмінно вписується у місцевий колорит.

"Час вигуляти нову вишиванку старими вулицями Шефшауена", – підписала нове фото Джамала.

Джамала показала яскраві фото з відпустки у Марокко - фото 333705

Джамала показала яскраві фото з відпустки у Марокко - фото 333706

Джамала показала яскраві фото з відпустки у Марокко - фото 333707

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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