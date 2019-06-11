Наталя Могилевська похизувалася вражаючою розтяжкою

Наталя Могилевська багато сил і часу присвячує своїй фігуру – співачка стежить за харчуванням і регулярно займається спортом. Артистка похизувалася результатами на своїй сторінці в Instagram.

Навіть на відпочинок Наталя Могилевська літала зі своїм особистим тренером. І це дає свої плоди – вона помітно схудла і може похвалитися підтягнутою фігурою. У мережі виконавиця показала процес домашнього тренування, а заодно і результат своїх зусиль.

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На знімку Наталя сидить на фітнес-килимку в чорних лосинах і білій футболці, склавши руки на фітбол, що стоїть перед нею. Однак головне на фото – поза співачки, адже вона сидить практично в шпагаті, демонструючи вражаючу розтяжку.

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