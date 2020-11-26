Схожа на вампіра: Брітні Спірс знову злякала фанатів

Популярна співачка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень через свій зовнішній вигляд. Цього разу білявка порівняла себе з вампіром.

38-річна американська поп-зірка Брітні Спір останні кілька років залишається під опікунством свого батька через психічні розлади. Хоч шанувальники і вважають, що це просто маніпуляції через гроші, однак сама співачка теж інколи змушує їх хвилюватись. Річ у тому, що вона активне веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 26 мільйонів підписників.

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Нещодавно Брітні опублікувала кілька сонячних фото, на яких виглядає далеко не найкраще. Такий вигляд зірки не на жарт розхвилював фанатів, як і підпис до знімків.

"Ще одне дивне фото! До речі, якщо ви хочете чудове освітлення, то не потрібно йти у студію, адже достатньо вийти на вулицю. Природне освітлення – це справді магія. Я не планувала виглядати, як вампір, але так трапилось. І на мені не було рум'ян чи блиску для губ, але виглядає по-іншому. І очі у мене не зелені, але, мабуть, це магія природи...Зачекайте, а якщо я вампір?", – відзначила Спірс.

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