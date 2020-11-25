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Без одягу і без комплексів: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

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Найсексуальніші фото тижня - фото 1
Найсексуальніші фото тижня

Найкрасивіші дівчата світу продовжують тішити фанатів пікантними фото Зібрали найсексуальніші кадри, якими красуні підкорювали серця фанатів в Instagram цього тижня.

Популярні моделі активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram, де ще не готові розпрощатись з літом. Тому дівчата діляться доволі відвертими знімками у купальниках і без них. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

І ще: Дівчина тижня: розкута екзотична модель Жизель Олівейра, яка підкорює серця гарячими фото

Починає добірку одна із найбільш високооплачуваних моделей бікіні Кендіс Свейнпол. І її нові фото лише пояснюють, чому білявка заслужила таке звання.

instagram.com/angelcandices - фото 436570
instagram.com/angelcandices

instagram.com/angelcandices - фото 436571

instagram.com/angelcandices - фото 436571
instagram.com/angelcandices

Так само і Демі Роуз не планує прощатись з пляжним сезоном, тому радісно приміряє різні купальники, які лише підкреслюють її апетитні форми. Не дарма її називають "британською Кім Кардашян".

instagram.com/demirose - фото 436574
instagram.com/demirose
instagram.com/demirose - фото 436573
instagram.com/demirose
instagram.com/demirose - фото 436572
instagram.com/demirose

Тим часом американська модель та дизайнерка Джослін Кано доводить, що інколи одяг взагалі не потрібен. Достатньо вдягнути халат, щоб зробити фото, від якого важко відвести погляд.

instagram.com/joselyncano/ - фото 436575
instagram.com/joselyncano/

ФІтнес-модель Соммер Рей взагалі вирішила, що фото недостатньо демонструють її ефектні форми. Не дарма ця красуня постійно працює над собою у спортзалі.

А от 36-річна валлійська порноакторка Софі Ді знайшла креативний спосіб влаштовувати кемпінг. Окрім класичного набору речей та одягу, вона взяла ще й купальник. Цікаво, чи зручно у такому вигляді мандрувати?

instagram.com/sophiedee - фото 436576
instagram.com/sophiedee

Найгарячіша гравець у покер Сара Андервуд ж продовжує захоплювати своїм почуттям гумору. Дівчина опублікувала два фото, потроливши всіх, хто просить її "прикритись" на знімках. Зважаючи на пандемію, Сара зробила правильний вибір.

instagram.com/saraunderwood - фото 436578
instagram.com/saraunderwood
instagram.com/saraunderwood - фото 436579
instagram.com/saraunderwood

Фітоняшка Теммі Хемброу теж не збирається приховувати свою підтягнуту фігуру, тому вже змінила пляжні кадри в купальниках на домашні у спідньому.

instagram.com/tammyhembrow - фото 436580
instagram.com/tammyhembrow
instagram.com/tammyhembrow - фото 436581
instagram.com/tammyhembrow

Завершує підбірку наймолодша мільярдерка світу та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Вона бере приклад зі своєї сестри Кім Кардашян та створює новий дівочий тренд на апетитні форми.

instagram.com/kyliejenner - фото 436582
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner - фото 436583
instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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