Сексуальна фітоняшка показала свої реальні форми на відео (18+)

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу розбурхала фанатів пікантним відео у крихітному купальнику. У цієї красуні літо продовжується!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. Зважаючи на те, що дівчину частенько звинувачують у фотошопі, то вона регулярно публікує не тільки фото, а й відео.

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Недавній допис Теммі не став винятком, адже на ролику модель демонструє свою реальну фігуру з різних ракурсів. Майже 2 мільйони переглядів за короткий час та тисячі коментарів з компліментами - так оцінили запис фанати.

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