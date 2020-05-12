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Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні

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19-річна донька Джуда Лоу займається моделінгом - фото 1
19-річна донька Джуда Лоу займається моделінгом

Айріс Лоу, донька акторів Джуда Лоу і Сейді Фрост, стала обличчям рекламної кампанії сумки Fendi Peekaboo. Просто гляньте, наскільки вона схожа на свого татуся.

Дівчина зізнається, що обожнює моду змалку, тому тішиться, що стала дотичною до неї.

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Я з самого дитинства любила моду, тому для мене було цілком природно наблизитися до цього світу, – каже 19-річна Айріс, котра займається моделінгом.

На відео вона розповідає, що у вільний час займається пошиттям одягу: вивчає тканини і придумує нові речі.

У колекцію Fendi весна / літо – 2020 увійшли класичні моделі Peekaboo з плетінням зі шкіри. Вони доповнені ремінцями з логотипом модного будинку.

Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні - фото 403636

Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні - фото 403637

Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні - фото 403638

Схожа на татуся? Донька Джуда Лоу знялась у рекламному кампейні - фото 403639

Fendi називають оновлену сумку it-bag: за словами бренду, вона ідеально поєднується як з дівочими пастельними відтінками, так і з "хлоп'ячим" стилем tomboy.

На знімках Айріс позує з сумками бежевих відтінків у готельній кімнаті. Фотографом кампанії став Стефен Грап, стайлінгом зайнялася Лора Б'янкі. Відео зняв режисер Пол Херрман, автор кампаній Prada і зйомок для i-D.

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Джерело: Harpers Bazaar
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