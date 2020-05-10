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У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+)

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У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 1

Дівчата на карантині придумали новий челендж. Вони фотографуються без бюстгальтера і викладають знімки в Instagram. При цьому пані "ховають" груди за келихами.

Челендж з оголеними грудьми набирає обертів в Instagram. Дівчата роблять кадри топлес і при цьому прикривають груди предметами, переважно, келихами або чашками.

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Дівчата на знімках креативлять. У когось груди прикривають затишні домашні горнятка, а у когось вишукані келихи.

Цікаво, що у флешмобі взяв участь і чоловік. Юзер зробив жартівливе фото, на якому позує у футболці, а його груди прикривають дві склянки, один з яких заповнений тільки наполовину.

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403141

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403142

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403143

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403144

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403145

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403146

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403147

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403148

У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+) - фото 403140

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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