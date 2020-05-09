DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Ви теж залежалися під час карантину? Тоді рекомендуємо глянути, як Леся Нікітюк підтримує свою фізичну форму в умовах самоізоляції. Так, найулюбленіша телеведуча не лише спамить світлинам, зробленими задовго до початку карантину, а й показує, чим займається вдома. Рекомендуємо брати з Лесі приклад, а то скоро з дому вас будуть викочувати. Не дивно, що коментатори набігли та засипали зірку компліментами: "Леся, яка ти худа", "Молодець! Спорт – це круто", "Красуня, так тримати", "Я точно так само викручуюсь", "Леся, ти супер".

Ці фото Сергія Притули наробили чимало галасу у мережі, адже телеведучий і шоумен вирішив позбутися чи не найдорожчого, що є у нього – його бороди. Що личить йому більше? Думки в коментарях розійшлися, читайте самі: "Бозєєє, який молодий", "Кличко може стригти", "Без бороди значно помолодшав! Спочатку здалося, що то фото з різних часів", "Вам так на багато краще", "Ще трохи і тато Антоном стане!", "З бородою більше поваги".

А який Притула подобається вам більше?

Маша Єфросиніна цього тижня виклала надзвичайно зворушливе фото зі своєю донечкою Наною. Зірка телебачення зізналась, що нечасто викладає у мережу спільні фото з донькою, а ця світлина була зроблена у рамках проєкту #БутиМамою. Не дивно, що Машу відразу ж засипали компліментами та теплими словами: "Дуже красива фотографія", "Міні копія мами", "Нана дуже красива дівчинка. Глибокий погляд", "Дуже ніжно і красиво", "Дуже схожі", "Доня серйозна".

Єфросиніна показала свою донечку

Сексуальна зірка проєкту "Топмодель по-українськи" виклала цього тижня у мережу серію провокативних світлин. На фото вона позує топлес, що надзвичайно сподобалося прихильникам Насті Рудої. Дивіться та коментуйте: "Неймовірна", "Нічого собі", "Клас! Перше фото дуже круте", "Вогонь", "Шикарна", "Сексуальна". Зауважимо, що дівчина на днях кардинально змінила образ. Тепер вона не руденька, а білявка. Надіємось, міняти прізвище через це Настя не буде ;)

Оля Цибульська вирішила поностальгувати, виклавши у мережі кумедний кадр, на якому вона позує разом з DZIDZIO. Зірка трішки розповіла про стосунки зі співаком, а її прихильники залишили кілька кумедних коментарів: "Синочок, наче схожий на DZIDZIO", "Оля, то DZIDZIO твій чоловік? Бо ти якось інтригуєш весь час...", "Ви, напевне, пара?", "Мені одному здалося спочатку: "ми з DZIDZIO нещодавно впали в спальню"?!", "Вау, шикарна була руханка".

Цибульська інтригує фанатів новим постом про DZIDZIO

Сексуальна DJ Nana знялась для чоловічого журналу XXL, про що свідчить її новий пост у мережі. Підписники і прихильники зірки можуть насолодитися обкладинкою глянцю, на якій Настя позує у сукні, одягненій на оголене тіло. Це фото заворожує та вартує вашої вподобайки і коментаря: "Неймовірно красива! І на обкладинках, і на карантині у піжамі", "Розкішна розкішниця" (маємо надію, чолов'яга знає значення слова розкішниця), "Це дуже красиво", "Тебе тут просто не впізнати. Ніби інша жінка".

DJ NANA потішила оголеним фото для XXL

Наостанок залишимо вам тендітну Мішель Андраде, яка виклала відео з репетиції. Просто гляньте, як вона сексуально рухається. Просто неможливо відвести погляд. Не дивно, що крихітку засипали компліментами: "Ти неймовірна", "Крута", "Гарно танцюєш", "Моя королева", "Капець, ну сексі!", "Така кайфова", "Танцюєш краще за всіх".

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