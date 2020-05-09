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DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Ви теж залежалися під час карантину? Тоді рекомендуємо глянути, як Леся Нікітюк підтримує свою фізичну форму в умовах самоізоляції. Так, найулюбленіша телеведуча не лише спамить світлинам, зробленими задовго до початку карантину, а й показує, чим займається вдома. Рекомендуємо брати з Лесі приклад, а то скоро з дому вас будуть викочувати. Не дивно, що коментатори набігли та засипали зірку компліментами: "Леся, яка ти худа", "Молодець! Спорт – це круто", "Красуня, так тримати", "Я точно так само викручуюсь", "Леся, ти супер".
Ці фото Сергія Притули наробили чимало галасу у мережі, адже телеведучий і шоумен вирішив позбутися чи не найдорожчого, що є у нього – його бороди. Що личить йому більше? Думки в коментарях розійшлися, читайте самі: "Бозєєє, який молодий", "Кличко може стригти", "Без бороди значно помолодшав! Спочатку здалося, що то фото з різних часів", "Вам так на багато краще", "Ще трохи і тато Антоном стане!", "З бородою більше поваги".
Маша Єфросиніна цього тижня виклала надзвичайно зворушливе фото зі своєю донечкою Наною. Зірка телебачення зізналась, що нечасто викладає у мережу спільні фото з донькою, а ця світлина була зроблена у рамках проєкту #БутиМамою. Не дивно, що Машу відразу ж засипали компліментами та теплими словами: "Дуже красива фотографія", "Міні копія мами", "Нана дуже красива дівчинка. Глибокий погляд", "Дуже ніжно і красиво", "Дуже схожі", "Доня серйозна".
Сексуальна зірка проєкту "Топмодель по-українськи" виклала цього тижня у мережу серію провокативних світлин. На фото вона позує топлес, що надзвичайно сподобалося прихильникам Насті Рудої. Дивіться та коментуйте: "Неймовірна", "Нічого собі", "Клас! Перше фото дуже круте", "Вогонь", "Шикарна", "Сексуальна". Зауважимо, що дівчина на днях кардинально змінила образ. Тепер вона не руденька, а білявка. Надіємось, міняти прізвище через це Настя не буде ;)
Оля Цибульська вирішила поностальгувати, виклавши у мережі кумедний кадр, на якому вона позує разом з DZIDZIO. Зірка трішки розповіла про стосунки зі співаком, а її прихильники залишили кілька кумедних коментарів: "Синочок, наче схожий на DZIDZIO", "Оля, то DZIDZIO твій чоловік? Бо ти якось інтригуєш весь час...", "Ви, напевне, пара?", "Мені одному здалося спочатку: "ми з DZIDZIO нещодавно впали в спальню"?!", "Вау, шикарна була руханка".
Сексуальна DJ Nana знялась для чоловічого журналу XXL, про що свідчить її новий пост у мережі. Підписники і прихильники зірки можуть насолодитися обкладинкою глянцю, на якій Настя позує у сукні, одягненій на оголене тіло. Це фото заворожує та вартує вашої вподобайки і коментаря: "Неймовірно красива! І на обкладинках, і на карантині у піжамі", "Розкішна розкішниця" (маємо надію, чолов'яга знає значення слова розкішниця), "Це дуже красиво", "Тебе тут просто не впізнати. Ніби інша жінка".
Наостанок залишимо вам тендітну Мішель Андраде, яка виклала відео з репетиції. Просто гляньте, як вона сексуально рухається. Просто неможливо відвести погляд. Не дивно, що крихітку засипали компліментами: "Ти неймовірна", "Крута", "Гарно танцюєш", "Моя королева", "Капець, ну сексі!", "Така кайфова", "Танцюєш краще за всіх".
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