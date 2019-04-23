Схожа на школярку: Настя Каменських підкорила невинним образом в Парижі

Настя Каменських продовжує радувати шанувальників яскравими фото зі свого відпочинку в Парижі. У Францію зірка відправилася разом з Потапом, Надею Дорофєєвою і Дантесом.

На знімку Настя позує на тлі цегляної будівлі. На виконавиці – класичний тренч пісочного кольору. Також зірка одягнула блакитні укорочені джинси з лампасами, масивні білі кросівки з салатовими вставками. В очі відразу ж впадає яскравий аксесуар – невеликий рюкзак рожевого кольору. Образ вийшов дуже милий і затишний.

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Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий знімок. Деякі відзначили, що на фото Настя схожа на школярку.

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