Алла Костромічова повністю оголилася на камеру: інтимне фото

Знаменита українська супермодель, ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

На новому пікантному знімку зваблива Алла Костромічова позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла папером. Фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Ще краса з нової рекламної кампанії Jean Paul Gaultier", – прокоментувала кадр Костромічева.

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