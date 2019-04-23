Леся Нікітюк розігрує своє авто в Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк розігрує власний автомобіль. Зірка пообіцяла вибрати переможця особисто через два тижні. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно виконати одну умову.

Нікітюк пообіцяла віддати свою машину Kia Sportage одному з підписників. У ролику зірка розповідає про переваги автомобіля: красиві диски, панорамний дах, "повний фарш" і багато місця на задніх сидіннях. Щоб продемонструвати це наочно, на задньому ряду сидінь пристрасно цілується пара.

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Розіграш відбудеться 8 травня у прямому ефірі. Щоб стати учасником розіграшу, необхідно виконати одну умову – підписатися на 93 профіля в Instagram.

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