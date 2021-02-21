Шоу Маска: Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу у 5 випуску

Зваблива українська співачка Настя Каменських зважилася на стильний експеримент – зірка змінила імідж. Красуня з'явилася на шоу "Маска" з короткою зачіскою.

Так, Настя Каменських опублікувала в Instagram знімки свого нового образу – артистка постала перед шанувальниками з каре і чубчиком. Перед об'єктивом камери вона позувала в шкіряному чорно-білому костюмі, який складався з топа з довгими рукавами і короткої спідниці. Доповнила свій модний наряд співачка чорними ботфортами.

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Попри те, що зірка під берет наділа лише чорну перуку, шанувальники залишилися у захваті від нового іміджу Каменських на шоу "Маска".

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