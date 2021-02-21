Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Шоу Маска: Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу у 5 випуску

  • 27
Настя Каменських на шоу Маска - фото 1
Настя Каменських на шоу Маска / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських зважилася на стильний експеримент – зірка змінила імідж. Красуня з'явилася на шоу "Маска" з короткою зачіскою.

Так, Настя Каменських опублікувала в Instagram знімки свого нового образу – артистка постала перед шанувальниками з каре і чубчиком. Перед об'єктивом камери вона позувала в шкіряному чорно-білому костюмі, який складався з топа з довгими рукавами і короткої спідниці. Доповнила свій модний наряд співачка чорними ботфортами.

І ще: Надя Дорофєєва влаштувала відверту фотосесію у спальні

Попри те, що зірка під берет наділа лише чорну перуку, шанувальники залишилися у захваті від нового іміджу Каменських на шоу "Маска".

Шоу Маска: Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу у 5 випуску - фото 448694

Шоу Маска: Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу у 5 випуску - фото 448695

Шоу Маска: Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу у 5 випуску - фото 448696

Читайте також: Секс-символ українського спорту засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
  • 16 лютого, 11:51
  • 1021
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1229
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2826156
Загрузка...
Новини