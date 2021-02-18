Секс-символ українського спорту засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Українська спортсменка Марина Бех спокусила своїх шанувальників новим пікантним фото. Користувачі мережі були у захваті.

Українська легкоатлетка, призерка чемпіонату світу у стрибках в довжину Марина Бех порадувала мережу новим спокусливим знімком. Фото, на якому видно з'явилося в Instagram.

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На свіжому гарячому фото красуня постала в купальнику, повернувшись спиною до камери. Літній наряд вигідно підкреслив підтягнуту фігуру спортсменки.

"В мінус 20 я мрію тільки про літо", – підписала кадр дівчина.

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