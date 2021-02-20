Надя Дорофєєва влаштувала відверту фотосесію у спальні

Зваблива українська співачка Надя Дорофєєва порадувала своїх підписників пікантною фотосесією. Красуня показала сексуальні пози у ліжку.

Так, на свіжих спокусливих кадрах в Instagram Надя Дорофєєва позувала у спальні. На фото співачка постала у спортивному і сексуальному образі: зірка знялася у світлому топі незвичайного крою з зав'язками внизу, доповнивши лук спортивними штанами на гумках. Місце для зйомки артистка вибрала ліжко, де приймала різні звабливі пози.

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Шанувальники оцінили фотосесію Дорофєєвої. Вони залишили безліч приємних коментарів під серією знімків.

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