Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Шлях Світоліної до перемоги показали в одному відео

  • 15
У півфіналі українка обіграла Кікі Бертенс - фото 1
У півфіналі українка обіграла Кікі Бертенс / SPORTARENA

Жіноча тенісна асоціація WTA випустила ролик, присвячений перемозі першої ракетки України Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

У груповому раунді турніру Світоліна перемогла Каролін Возняцкі, Кароліну Плішкову та Петру Квітову.

І ще: Світоліна обнадіяла фанатів несподіваним знімком

У півфіналі українка обіграла Кікі Бертенс, а у фіналі перемогла Слоан Стівенс. Нагадаємо, після перемоги на Підсумковому турнірі WTA, Світоліна зізналася, що її мотивувало.

"Безумовно, це моя найбільша перемога і дуже приємно, що я завоювала її саме тут, в Сінгапурі. Це прекрасне місто, щоб приймати Підсумковий турнір, але він проводиться тут востаннє. Я буду з нетерпінням чекати можливості захистити свій трофей в Шеньчжені в наступному році..."

Читайте також: Світоліна встановила рекорд за кількістю перемог

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1836
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 508
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 823399
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт