Шлях Світоліної до перемоги показали в одному відео

Жіноча тенісна асоціація WTA випустила ролик, присвячений перемозі першої ракетки України Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

У груповому раунді турніру Світоліна перемогла Каролін Возняцкі, Кароліну Плішкову та Петру Квітову.

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У півфіналі українка обіграла Кікі Бертенс, а у фіналі перемогла Слоан Стівенс. Нагадаємо, після перемоги на Підсумковому турнірі WTA, Світоліна зізналася, що її мотивувало.

"Безумовно, це моя найбільша перемога і дуже приємно, що я завоювала її саме тут, в Сінгапурі. Це прекрасне місто, щоб приймати Підсумковий турнір, але він проводиться тут востаннє. Я буду з нетерпінням чекати можливості захистити свій трофей в Шеньчжені в наступному році..."

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