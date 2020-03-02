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Коронавірус 8 березня

Школяр зареєстрував вигаданого кандидата у Конгрес США

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Фейковий політик навіть отримав галочку у Twitter - фото 1
Фейковий політик навіть отримав галочку у Twitter

17-річний школяр з Нью-Йорка зареєстрував у твіттері повністю вигаданого кандидата у Конгрес США. Він назвав свій фейк Ендрю Уолзом. Ані соцмережа, ані спеціальна організація не помітили, що щось з цим акаунтом не так.

У профілі Уолза написано, що він бізнес-лідер, республіканець і захисник прав студентів. Його слоган: "Давайте разом змінимо Вашингтон". Фотографію кандидата згенерував штучний інтелект.

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Коли школяр створив профіль, він відправив інформацію про Ендрю Уолза в некомерційну організацію Ballotpedia – там стежать за тими, хто збирається балотуватися і брати участь в політичному житті країни. Організація подала інформацію в Twitter, а там уже фейку привласнили галочку верифікації. Раніше в соцмережі говорили, що це допоможе американцям отримувати "достовірну інформацію про політиків напередодні виборів 2020 року".

Школяр зареєстрував вигаданого кандидата у Конгрес США - фото 389628

При цьому в акаунті у "кандидата" було всього 10 підписників. Школяр зазначає, що не мав наміру просувати профіль. Він просто хотів перевірити, як працює система верифікації.

Після того, як інформація про фейк потрапила в ЗМІ, акаунт Уолза видалили. Представники соцмережі пообіцяли, що будуть ретельніше стежити за правдивістю у профілях політиків і попросили користувачів надсилати посилання на підозрілі сторінки.

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Джерело: CNN
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