У Далласі з'явилась своя Пізанська вежа: кумедні фото користувачів мережі

"Сестра" Пізанської вежі не така красива, але теж популярна

"Далласька вежа" – шматок хмарочоса, який мали знести. І саме він став шалено популярним завдяки своїй схожості з італійською Пізанською вежею. Дивіться кумедні фото користувачів мережі, які підіймуть ваш настрій.

16 лютого у місті Даллас планували знести колишній офісний будинок, аби звільнити ділянку для нового будівництва. Однак щось пішло не так, і монолітний ліфтовий хол пережив вибух – пішов у крен, але не завалився.

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Компанія Lloyd D. Nabors, яка відповідала за знесення будівлі, пояснила конфуз тим, що деякі вибухові речовини просто не спрацювали. 24 лютого ліфт спробували знести знову – вже за допомогою крана і тарану на тросі. Конструкцію били тараном весь день, але й ця спроба успіхом не увінчалася.

Місцеві та туристи охоче фотографуються на тлі помилки вибухотехніків, причому в тому ж стилі, як заведено біля Пізанської вежі в Італії. Хтось навіть створив петицію за збереження конструкції. У мережі жартують, що демонтувати ліфт неможливо і що швидше раніше впаде Пізанська "сестра" або воскресне Ісус Христос.

Центр LegoLand Discovery зробив мініатюрну копію Далласької пам'ятки:

Коли впертий ліфт нарешті впаде – нікому не відомо. Поки залишається лише можливість спостерігати за кумедними світлинами, зробленими туристами і місцевими мешканцями:

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